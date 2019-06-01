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Zonguldak'ta LGS heyecanı

1 saat önce

Zonguldak'ta LGS heyecanı Kimliğini annesinde unutan kız, vatandaş yardımıyla nüfus müdürlüğünden yenisini çıkarttıZONGULDAK - Zonguldak'ta Liselere Geçiş Sınavı saat 09.30'da başladı.

Zonguldak'ta LGS heyecanı
Kimliğini annesinde unutan kız, vatandaş yardımıyla nüfus müdürlüğünden yenisini çıkarttı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Liselere Geçiş Sınavı saat 09.30'da başladı. Sınava dakikalar kala okula gelen kız öğrenci kimliğini annesinde unutunca sınava alınmadı. Çevrede bekleyen ailelerden öğrenciye yardımcı olan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkartarak sınava yetiştirdi.
Yüz binlerce 8'inci sınıf öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), başladı. Adaylar saat 09.30'da başlayan sınav öncesi okullara gelerek sınav heyecanını yaşadı. Sınava dakikalar kala okula gelen kız öğrenci kimliğini bulamayınca sınava alınmadı. Çevrede bekleyen ailelerden öğrenciye yardımcı olan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkartarak sınava son anda yetiştirdi.
Öğrenciyi sınava son anda yetiştiren Baykal Güngör, "Kimliği annesinde unutmuş nüfus müdürlüğüne giderek nüfus kayıt örneği çıkarttırdık. Memur arkadaşlarda yardımcı oldu. Sıkıntı olmadı hallettik çocuğun geleceğini kurtardık" şeklinde konuştu.
Sınava girecek adaylarla birlikte sınav heyecanını öğrencilerin aileleri de yaşadı. Sınav bitene kadar okul önünden ayrılmayan veliler, çocukların sınavdan çıkmasını bekledi. LGS'de adaylara sayısal ve sözel olarak iki bölümde 90 soru yöneltilecek. ilk oturum için öğrenci ve veliler, okul bahçelerinde yerini almaya başladı. Öğrencilere sözel bölümde Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yöneltilecek. İlk oturum 75 dakika sürecek. Öğrenciler, 10.45'te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma girecekler.
Zonguldak'ta LGS heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
Zonguldak, LGS, Yerel
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