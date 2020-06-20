Zonguldak'ta LGS heyecanı - Son Dakika

Zonguldak'ta LGS heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta binlerce öğrenci Liseye Geçiş Sınavı heyecanını yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ta da LGS heyecanı yaşandı. Zonguldak'ta il genelinde 123 okulda 9 bin 808 öğrenci sabahın erken saatlerde belirlenen okullara gelerek ter döktüler. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında görevliler tarafından sınava girecek öğrencilere maske dağıtılarak dezenfektan edildi. Tedbiri elden bırakmayan görevliler öğrencileri sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındı. Sınav süresince öğrencilere refakat eden aileleri ise okul bahçesinde bekleyerek sınav heyecanını çocukları ile birlikte yaşadı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı sırasında, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlaması uygulandı. Sınav saatinde başlayan uygulama saat 15: 00 itibariyle sona erecek.