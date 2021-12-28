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Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi

28.12.2021 13:41
Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi

Zonguldak'ta 106 iş yerini denetleyen polis ekipleri çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

Zonguldak'ta 106 iş yerini denetleyen polis ekipleri çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı olarak yapılan kaçak/sahte alkol operasyonu kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce İl Merkezi ve ilçelerde alkol sunumu/satışı yapan toplam 106 iş yeri denetlendi.

İl merkezinde 9 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilerek bir şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Devrek ilçesinde 6 litre sahte içki ele geçirilerek 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Merdiven altı imalathanede 400 litre sahte içki ele geçirildi. Kdz. Ereğli ilçesinde tespit edilen bir adet merdiven altı imalathanede çeşitli nitelikte toplam 400 litre sahte içki, sahte içki yapımı için özel imal edildi. 4 adet kazan ile alkol damıtımında kullanılan çeşitli aparatlar, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet havalı tüfek ve tüfek mermileri ele geçirildi. İmalathane sahibi gözaltına alınırken Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği açıklandı.

Ayrıca daha önceki tarihlerde gerçekleştirilen Zehir-1 ve Zehir-2 operasyonlarında İl Merkezi ve İlçelerde toplam 265 iş yeri denetlendi. Usulsüz olarak tıbbı kullanım amaçlı etil alkol bulunduran 14 şahıstan toplam 45 litre etil alkol ile 17 litre sahte içki ele geçirildi.

Kilimli ilçesinde bir adreste yapılan aramada 24 litre sahte içki ile 17 litre etil alkol ele geçirilerek 2 şahsa adli işlem başlatıldı. İl merkezinde tekel bayii işleten bir şahıstan 556 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ele geçirilirken 3 şahsa adli işlem başlatıldı. Sahte içki üreterek haksız menfaat elde eden, toplum sağlığını tehlikeye sokanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği açıklandı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi
Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi
Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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