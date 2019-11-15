Zonguldak'ta lösemili çocuklar farkındalık için yürüdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde öğretmen ve öğrenciler, kan bağışı ve Lösemili çocuklara farkındalık yaratmak için "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.

Gazi Ortaokulunda düzenlenen etkinlik kapsamında maskelerini takan öğrenciler, "Her kan bir candır", "Lösemili çocuklara hayat verin", "Gülümsemeleri maskelerin ardında kalmasın" yazılı dövizlerle belde sokaklarında gezdi.

Okul müdürü Hayri Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin farkındalık oluşturmak için etkinliği düzenlediğini belirterek, "Lösemiyle mücadele eden, tedavi gören yavrularımızın yanında oldukları sürece onlar hastalıkla savaşmakta daha güçlü olacaklardır." dedi.