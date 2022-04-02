Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

02.04.2022 05:40
Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

On yıllık maden işçisi Orhan Aksan, AA muhabirine, iş güvenliğine ve sağlıklarına dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Aksan, "Evimizden çıkıp maden ocağına gelirken eşimizle, çocuğumuzla vedalaşıyoruz. Hepsi bizleri, 'Sağ salim dön' diye uğurlarlar çünkü dünyanın en zor mesleği, zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah bütün madenci kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ailemizle ilk sahurun özlemini çekiyoruz. Yapacak bir şey yok, ekmek parası için buradayız." dedi.

Maden işçisi Coşkun Cora da ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptıklarını belirterek, "Bizler madende çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Zonguldak, Maden, Kömür, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı - Son Dakika


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