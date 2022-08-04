Zonguldak'ta faciadan dönüldü, işçi servisi alev alev yandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta faciadan dönüldü, işçi servisi alev alev yandı

04.08.2022 00:22
Zonguldak'ta faciadan dönüldü, işçi servisi alev alev yandı

Zonguldak'ta maden işçilerini bırakıp geri dönen işçi servisi alev alev yandı.

Zonguldak'ta maden işçilerini bırakıp geri dönen işçi servisi alev alev yandı. Midibüsün boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağına işçi taşıyan servisin sürücüsü Asım Ç. (37) idaresindeki 67 NP 800 plakalı midibüsle evinin yolunu tuttu. Midibüs Elvanpazarcık beldesi yol ayrımına geldiğinde sol ön tarafından dumanlar çıkmaya başladı. Midibüsü yol kenarına park eden sürücü, araçtan inerek duruma müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler bir anda midibüsü sardı. Alev alev yanan midibüsü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Aracın boş olması sürücünün de kısa sürede araçtan inerek canını kurtarması büyük bir faciayı önledi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken midibüs kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta faciadan dönüldü, işçi servisi alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta faciadan dönüldü, işçi servisi alev alev yandı - Son Dakika
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