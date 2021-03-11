3 Zonguldak'ta maden işçisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan oğlu tutuklandı.

İddiaya göre, Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık personeli, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalıştığı öğrenilen Karadöngel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karadöngel'in cenazesi buradan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

Karadöngel'in cenazesi, Kalaycılar Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan maden işçisinin oğlu E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan E.K'nin bir süre önce, sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Baba candır, gölgesi yeter." yazdığı görüldü.