Zonguldak'ta Maden Ocağı Kazasında Göçükten Yaralı Kurtulan İşçiler Konuştu - Son Dakika

Zonguldak'ta Maden Ocağı Kazasında Göçükten Yaralı Kurtulan İşçiler Konuştu

Zonguldak\'ta Maden Ocağı Kazasında Göçükten Yaralı Kurtulan İşçiler Konuştu
Son Güncelleme: 13.09.2023 21:04

Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı kazasında göçük altında kalan ve yaralı olarak kurtulan işçiler Rıfat Öztürk ve Ersin Aydın, yaşadıklarını anlattı. İşçiler, madencilikte bu tür olayların olağan olduğunu belirterek, bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Zonguldak'ta 1 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağı kazasında göçükten yaralı çıkarılan işçiler Rıfat Öztürk ve Ersin Aydın yaşadıklarını anlattı. Öztürk, "Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada." ifadelerini kullandı. Ersin Aydın ise, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum." dedi.

Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Kazada 45 yaşındaki işçi Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, 6 işçi yaralandı.

Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

YARALI İŞÇİLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde, 1'inin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Göçükten yaralı kurtarılan maden işçilerinden 49 yaşındaki Rıfat Öztürk ve 39 yaşındaki Ersin Aydın, tedavi gördükleri Zonguldak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde göçük esnasında yaşadıklarını anlattı. Rıfat Öztürk, riskli bir meslekte çalıştıklarını söyledi.

Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Rıfat Öztürk

"BUNLAR MADENCİLİKTE OLAĞAN ŞEYLER"

Bu tür üzücü olayların madencilikte yaşanabileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti. "Bunlar madencilikte olağan şeyler. Göçüğün o esnada nasıl olduğunu biz de anlamadık. Bir anda ocak çöktü, 4-5 arkadaş vardık orada. Göçük altında kaldık. Arkadaşımızı kaybettik; bütün maden ocağı camiamıza geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ben 23 yıllık madenciyim. Bu işin ustası, uzmanı olduğumuzu düşünüyorduk ama madencilikte bu tür şeyler oluyor bazen, önüne geçilmiyor kazaların."

Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Ersin Aydın

"ORADAN KURTULMAK GERÇEKTEN MUCİZE"

Ersin Aydın ise göçük esnasında ne olduğunu anlamadıklarını dile getirerek, "Bir anda ağaç parçaları üstümüze geldi. Oradan kurtulmak gerçekten mucize. Orada bir boşluk vardı, o boşluk olmasaydı muhtemelen şimdi rahmetli olmuştum. Orada 4 kişiydik. Çok üzüntülüyüz bir arkadaşımızı kaybettik." diye konuştu.

Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Zonguldak'taki maden kazasından yaralı kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Maden Ocağı Kazasında Göçükten Yaralı Kurtulan İşçiler Konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Maden Ocağı Kazasında Göçükten Yaralı Kurtulan İşçiler Konuştu - Son Dakika
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