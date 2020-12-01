Zonguldak'ta maden ocağında asansörde mahsur kalan 35 işçi kurtarıldı - Son Dakika

TTK yetkilileri, AA muhabirine, elektrik dalgalanmaları nedeniyle voltaj düşüklüğü meydana geldiğini, bu nedenle arızalanan asansörde mahsur kalan işçilerin kurtarma kafesiyle yukarı çıkarıldığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde maden işçilerini taşıyan asansör gece saatlerinde voltaj düşüklüğü nedeniyle arıza yaptı.

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