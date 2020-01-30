Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1) - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1)
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.
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