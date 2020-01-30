Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1) - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1)

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1), System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.


Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 06:25:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta maden ocağında göçük (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]