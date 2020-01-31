ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1) - Son Dakika

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)

29 dakika önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1), System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansa görüntüsü

-Madendeki ekipler

-Genel ve detaylar

Haber: ZONGULDAK,


Kilimli, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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