ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1) - Son Dakika

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (1)
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, maden ocağında göçük ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ocağa yönlendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ambulansa görüntüsü
-Madendeki ekipler
-Genel ve detaylar
Haber: ZONGULDAK,
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