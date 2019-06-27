Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

1 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, System.String[]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
Göçükte kalan maden işçisi Fahrettin Gedikli (35) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gedikli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:58 Kaynak: AA
İşçi, Kilimli, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:01:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]