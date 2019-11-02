Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Servet Gökay (40) yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 13.00 sıralarında, Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu madende çalışan işçilerden Servet Gökay'ın başına taş isabet etti. Ağır yaralanan Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Servet Gökay, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesinin yarın öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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