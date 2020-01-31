Zonguldak'ta maden ocağında göçük - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölüm Mahallesi'nde O.A'ya ait olduğu belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, içeride mahsur kalan Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Arama ve kurtarma çalışmaları, yaklaşık 8 saattir sürüyor.

Bu arada, söz konusu maden ocağının geçen yıl mühürlediği öğrenildi.