Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

30 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana oldu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve jandarma ekipleri mahsur kalan 2 işçisi kurtarmak için çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
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