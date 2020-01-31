Zonguldak'ta maden ocağında göçük (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında göçük (4) - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük (4)

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük (4)

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:11 Kaynak: AA
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
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