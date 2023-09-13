Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler olay yerinde - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler olay yerinde

Son Güncelleme: 13.09.2023 16:10

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan TTK'ya ait Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay sonrası yetkililer, göçük altında kaç kişinin kaldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. İşçilerden 3'ü yaralı olarak göçükten çıkarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

"İÇERİDE 280 KİŞİ VAR, 4 KİŞİ ETKİLENDİ"

Ekipler olay yerine sevk edilirken Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. 75 kişilik ekiple müdahale başladı. Göçük altındaki 3 işçi kurtarıldı, 1 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir patlama yok, tavan çökmesi olmuş." dedi.

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Göçük altında kalan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine #AFAD @EmniyetGM, @jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler olay yerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Ekipler olay yerinde - Son Dakika
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