Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.


Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, tavan çökmesi sonucu yaralanan maden işçisi Suat A, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

Suat A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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