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Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, tavan çökmesi sonucu yaralanan maden işçisi Suat A, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.
Suat A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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