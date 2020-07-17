Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle tavandan taş düşmesi sonucu maden işçisi Yunus Oku (25) yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Oku, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Oku'nun cenazesi, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Belen Mahallesi'ne getirildi.

Burada madenci için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, helallik alındı.

Daha sonra İsmet İnönü İlköğretim Okulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Oku'nun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Oku'nun yakınlarının yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Bu arada Oku'nun, noter huzurunda çekilen kurayla geçen yıl iş başı yaptığı öğrenildi.

"Gönül ister bu son olsun"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, cenaze töreninin ardından gazetecilere, hiçbir iş kazasının yaşanmaması dileğinde bulunarak, kurallı olarak çalışılan iş yerlerinde iş kazalarının çok az olduğunu aktardı.

Atalay, "İçinde bulunduğumuz bölgede de zaman zaman kaçak maden ocaklarında, kapalı ocakları açıyorlar. Kaçak ocağı açıp çalıştırmak, 'ha silahla birini vurmak, ha içeride bir insanı öldürmek' diye daha önceden ifade ettim. Aynı ifadeyi kullanmaya devam ediyorum. Gönül ister bu son olsun." diye konuştu.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara değinen Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 45 gündür kıdem tazminatıyla uğraşıyoruz, onla yatıp kalkıyoruz. Hem müzakere hem de mücadeleyi beraber sürdürdük. Kıdem tazminatı her zaman dediğimiz gibi kızımızın çeyiz,oğlumuzun düğün parası. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu haklı serzenişimizi bugün ifade etmesi bizim için de mutluluk verici. İnşallah kıdem tazminatıyla çalışanlarla ilgili olumsuz bir çalışma getirmezler. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye el atması bizim arkadaşlarımızın içine su serpmiştir. İnşallah bu konu bir daha ülke gündemine gelmez."

Zonguldak, Maden, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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