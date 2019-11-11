Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı

7 saat önce

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağında kaza: 3 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, Muharrem Kasım (27), Bayram Özdemir (40) ve Abdullah Okut (19), üretim yaptıkları sırada yan tarafta bulunan kömür pasosunun kayması sonucu yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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