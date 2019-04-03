Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Maden Ocağında Kurtarma Tatbikatı

Zonguldak'ta Maden Ocağında Kurtarma Tatbikatı

58 dakika önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı ocakta kurtarma tatbikatı yapıldı.

Zonguldak'ta Maden Ocağında Kurtarma Tatbikatı, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı ocakta kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereğince elektrik kesintisi meydana gelmesinin ardından 30 ve 24 nolu kuyu aspiratörleri (bulunduğu ortamdaki kullanılmış havanın temizlenmesi amacıyla kullanılan elektrikle çalışan alet), jeneratörlerin devreye girmesiyle çalışma başlatıldı.

Elektriklerin gelmesiyle aspiratörlerin jeneratörden çıkıp normal çalışmaya başlamaması üzerine 30 nolu kuyu aspiratörlerinde elektrik arızası oluştuğu, yer üstündeki gaz izleme istasyonunda görevli personel, sensörler aracılığıyla madenin eksi 560 kotunda karbondioksit seviyesinin yükseldiğini belirledi.

Yetkilileri durumdan haberdar eden görevliler, alarm vererek madenin boşaltılması talimatını iletti.

Bu arada Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü Şükriye Arslan, İşletme Müdürü Nihat Kayabalı ve İş Güvenliği Başmühendisi Mustafa Yıldıran tarafından kriz masası oluşturularak, tahliye planının uygulanması için işçiler yönlendirildi.

Madenciler, oksijen maskelerini takarak yer üstüne çıkacakları işçi asansörlerinin önünde toplanmaya başladı. Uzak galerilerden gelen işçiler, güzergahlarındaki istasyonlarda kullandıkları maskeleri değiştirerek ocaktan kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:09 Kaynak: AA

Kozlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel
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