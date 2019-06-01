Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük

30 dakika önce

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi defnedildi.

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük, System.String[]
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi defnedildi.
Alınan bilgiye göre, Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Erol Maraz'ın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asma Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Burada, Kur'an-ı Kerim okundu ve helallik alındı.
Maraz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Elvanpazarcık beldesinde defnedildi.
Cenaze törenine, Erol Maraz'ın yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Dün Sapça mevkisinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, mesai arkadaşları tarafından kurtarılan bir işçi, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, göçükte mahsur kalan diğer maden işçisi Erol Maraz'ın kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.
Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait tahlisiye ekibinin yanı sıra çevre maden ocaklarında çalışan işçilerin yardımıyla aranan Maraz'ın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından cenazesine ulaşılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Maden İş, Zonguldak, Güncel
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