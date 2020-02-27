Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Maden işçisi Fehmi Durgut yığınların altında kaldı. Mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Durgut, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında 2'nci ocakta göçük meydana geldiğini söyledi.

Göçük altında kalan maden işçisinin mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını anlatan Eşitmez, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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