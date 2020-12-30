Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika

Mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dağlıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Dağlıoğlu'nun 2006 yılında TTK'de işe başladığı öğrenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, Dağlıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.

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