Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi

13.04.2022 14:44

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Yaman'ın cenazesi, Alaplı ilçesi Alioğlu köyündeki evine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.

Daha sonra Ahiler Mahallesi Camisi'ne getirilen Yaman'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yaman'ın yakınlarının yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan iki çocuk babası Yaman'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Kuruma bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında dün, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkışan Fevzi Yaman (46), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi
Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi
Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi
Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışan işçi hayatını kaybetti Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement