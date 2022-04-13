Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında kömür boşaltım aksanına sıkışması sonucu hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Yaman'ın cenazesi, Alaplı ilçesi Alioğlu köyündeki evine getirildi.
Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı.
Daha sonra Ahiler Mahallesi Camisi'ne getirilen Yaman'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yaman'ın yakınlarının yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan iki çocuk babası Yaman'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.
Kuruma bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında dün, eksi 500 kodunda kömür dökümü yaptığı sırada kömür boşaltım aksanına sıkışan Fevzi Yaman (46), olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta maden ocağındaki kömür boşaltım aksanına sıkışarak hayatını kaybeden işçi defnedildi - Son Dakika