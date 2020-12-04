Zonguldak'ta maden şehitleri anıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla maden şehitleri anıldı.
Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakılan törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, madencilik sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti.
Madencilerin sağlığının her şeyden önce geldiğini anlatan Yeşil, tedbirleri alarak üretimi sürdürdüklerini ifade etti.
- Kaynak: AA
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