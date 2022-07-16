Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde

16.07.2022 00:08
Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde

ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Demokrasi Nöbeti' tutulurken, Madenci Korosu konser verdi.

ZONGULDAK'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Demokrasi Nöbeti' tutulurken, Madenci Korosu konser verdi.

Zonguldak Valiliği, Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda 'Demokrasi Nöbeti' etkinliği düzenledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı nedeniyle vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanda toplandı. Alanda şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında 'Madenci Korosu' sahne alarak, kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı.


YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ŞANLIURFA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Çekya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi Çekya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
Kaynak: DHA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 00:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 'Madenci Korosu' demokrasi nöbetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement