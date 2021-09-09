Zonguldak'ta madende göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı - Son Dakika

Zonguldak'ta, maden ocağında göçük altında kalan işçi yaralandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Armağan B, -500 kodunda çalıştığı sırada göçük altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan Armağan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolunda kırık olduğu belirlenen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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