Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı

25.03.2022 21:05
Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta bir şirkete ait kamyondan mazot ve hurda demir çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta bir şirkete ait kamyondan mazot ve hurda demir çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile jandarma dedektifleri, bir şirkete ait kamyondan 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demirin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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