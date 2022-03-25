Zonguldak'ta mazot ve hurda demir çalmakla suçlanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir şirkete ait kamyondan mazot ve hurda demir çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile jandarma dedektifleri, bir şirkete ait kamyondan 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demirin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.