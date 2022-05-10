Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı!

10.05.2022 15:06
Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı!

Zonguldak'ta kendini mehdi ilan eden Erdoğan Kösepınar, bunu kabul etmeyen ve Almanya'daki tekkeden ayrılmasına neden olmakla suçladığı hocası Murat Cura'yı şeytan olarak gördüğü için öldürdü. Mahkemede, "Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen mehdisin' dedi" diye ifade verdi.

2020 yılının Ekim ayında Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşanan olayda Almanya'da ikamet eden Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Kösepınar'ın Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edildi. İddianamede sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görmesi üzerine öldürme planı yaptığı ifade edildi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye katılan tutuklu sanığın adli tıp kurumundan talep edilen akıl sağlığı raporunun henüz hazırlanmadığı belirtilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

"ÖLDÜRMEZSEN RAHAT OLAMAZSIN"

İfadesi ortaya çıkan tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar; ilk ifadesinde Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi. Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar," Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

Komşusunu öldüren şahıstan mahkemede akılalmaz itiraf: Ben Mehdiyim, onu şeytan olduğu için öldürdüm
YORUMLAR
500
Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı Almanya'da Schleswig-Holstein Eyalet Meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları açıklandı Oğlunun başını kesmeye çalışmıştı; intihar edince dava düştü Oğlunun başını kesmeye çalışmıştı; intihar edince dava düştü

Zonguldak, Almanya, Ekim, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı! - Son Dakika


Son Dakika
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açana Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:40 Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı
14:39 Evlilik arifesindeki genç kadın güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Bu kollarla nasıl gelinlik giyeceğim?
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
14:32 Eşine hem bebeğini hem çantasını taşıtan adama hayatının dersini verdi, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanıktan akıl dışı savunma: O bir şeytandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement