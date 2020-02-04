Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi - Son Dakika

Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından halka yönelik "Meme kanserinde erken tanı" konulu eğitim verildi.

Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak tarafından halka yönelik "Meme kanserinde erken tanı" konulu eğitim verildi.


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğiyle halkın genel sağlık bilgisi ve kronik hastalıklar hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak, bilinçli bir şekilde sağlıklı bir hayat sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen toplantıların beşincisi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Çakmak, burada yaptığı konuşmada, sigara içiminin tamamen sıfırlanması gerektiğini söyledi.

Kanserin dünyadaki en önemli sağlık problemlerinin başında geldiğini anlatan Çakmak, "Yıllık yaklaşık 9 milyona yakın farklı türde kanser nedeniyle ölüm bildiriliyor. Gelecek 20 yıl içerisinde ise yeni kanser vakalarının yüzde 70 artış göstereceği öngörülüyor. Hayat şeklindeki bazı uygulamalar bunu önemli ölçüde artırmakta. Kansere bağlı ölümlerin yüzde 70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu gerçeği var. Kendine özgü tanı ve tedavi gerektiren 100'ün üzerinde kanser tipi var." dedi.

Çakmak, gelişmekte olan ülkelerde meme kanseri sıklığının arttığını ifade ederek, "Bunun nedenleri arasında yaşam süresinde artış, batılılaşan yaşam, geç doğurmak ve doğurmamak, geç menopoz, diyet, az egzersiz, stres, yaşamın güçleşmesi gelmekte." diye konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya'dan Erdoğan'a övgü: O cesur biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:16:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta meme kanserinde erken tanı konulu eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]