Zonguldak'ta metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen maden ocağı işçisi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ta metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen maden ocağı işçisi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen işçi hayatını kaybetti. Bölüm Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk, fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Cinkavuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen Cinkavuk'un cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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