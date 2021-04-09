Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda bir evin yatak odası ve mutfak duvarı yıkıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir evin yatak odası ve mutfak duvarı yıkıldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kilimli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Heyelan nedeniyle toprak yığını, bir evin yatak odası ve mutfak duvarını yıkarak içeri girdi, binada hasar meydana geldi.

Öte yandan toprak yığınından zarar gören binanın yanı sıra 2 binanın 29 Ocak'ta boşaltıldığı öğrenildi.

"Ev sallandı, nasıl ineceğimi bilemedim"

Heyelanda evi zarar gören Cemile Canbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve bekçilerin evden çıkmalarını istediklerinde burada oturmadıklarını ve evi boşaltalı 15 gün olduğunu anlattığını söyledi.

Yatak odası ve mutfağın kullanılamaz halde olduğunu, eşyanın birçoğunun zarar gördüğünü belirten Canbaz, "Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Evimizi tahliye edeli 15 gün oldu, çıktık. AFAD incelemeye geldi ve bize evden çıkmamızı, burada oturulmaması gerektiğini söyledi. Kiraya çıktık. Evime gelip gidiyordum, sadece akşamları kalmıyordum. Sonuç bu. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum, çaresiziz." diye konuştu.

Evi boşaltılan Döndü Önder de komşusunun kendisini uyarmasıyla heyelanı fark ettiğini dile getirerek, "Komşum bana, 'Kaçsana, evinin üzerine toprak geldi.' dedi. Bir baktım, toprak evi vurdu. Ev sallandı, nasıl ineceğimi bilemedim. Ev göçecek sandım. Bir daha da eve çıkamadım." ifadelerini kullandı.