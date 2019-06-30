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Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Zonguldak'tan Ankara istikametine seyir halindeki Ali A. idaresindeki 67 AD 404 plakalı otomobil, benzinlikten çıkan Mehmet A. idaresindeki 67 AH 962 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçti. Kazada Mehmet A. ve eşi Nazife A. ile diğer araçta bulunan Ali A. ile yanında bulunan Birol A. ve Mehmet F. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Nazife A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:35 Kaynak: İHA
Ankara, Zonguldak, Güncel
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