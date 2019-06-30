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Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

58 dakika önce

Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak- Ankara karayolu hayvan barınağı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Zonguldak'tan Ankara istikametine seyir halindeki Ali A. idaresindeki 67 AD 404 plakalı otomobil, benzinlikten çıkan Mehmet A. idaresindeki 67 AH 962 plakalı otomobile çarparak karşı şeride geçtiler. Kazada Mehmet A. ve eşi Nazife A. ile diğer araçta bulunan Ali A. ile yanında bulunan Birol A. ve Mehmet F. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Nazife A'nın hayati tehlikenin tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yaralıların tedavileri sürerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Zonguldak'ta meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
Ankara, Zonguldak, Yerel
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