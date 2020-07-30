Zonguldak'ta mezarlıklara tedbirli ziyaret - Son Dakika

Zonguldak Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Kurban Bayramına ilişkin alınan karar doğrultusunda Arife Günü vatandaşlar mezarlıkları tedbirli ziyaret etti. Yoğunluk yaşanmaması adına alınan kararlar doğrultusunda bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmaması ve mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak sosyal mesafe ile maske kullanılması istendi.

Kurban Bayramı öncesi Zonguldak'ta vatandaşlar Arife Günü mezarlıkları ziyaret etti. Her bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine özen gösterilmesi istendi. Mezar ziyaretinde ot temizliği yapan vatandaşlar dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmaması kararı alındı. Bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

İstanbul'dan memleketine gelen Erol Yayla koronavirüs sürecinde tedbirler aldığını ifade etti. Arife Günü mezarlık ziyareti yapan Yayla, gençlerin koronavirüse karşı dikkatli olmasını istedi. - ZONGULDAK