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Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
6 saat önce
AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışta bulundu.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışta bulundu.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, yaptığı açıklamada, kampanyaya 5 bin lira bağışta bulunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Yapmayı kararlaştırdığımız bağışı, banka hesabına aktardık. İmkanı olan herkesten karınca kararınca, milletçe birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan bu anlamlı kampanyaya katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere biner lira yardım yapılmaya başlandığını aktaran Karacan, hak sahiplerinden doğum yılının son tarihi 0 ve 5 olanların bugün itibarıyla bin lira nakdi yardımın hesaplarına yatırıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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