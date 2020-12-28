Zonguldak'ta, Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, Zonguldaklıların biletlere yoğun talebi oldu. Ereğli ilçesinde, şapkasındaki 'talih kuşu' ile Milli Piyango bileti satışı yapan İsmail Yılmaz ise ilgi çekti.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Zonguldak'ta bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda kişi, aldıkları biletlere büyük ikramiye isabet etmesinin hayalini kuruyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok ilgiyi çeyrek bilet görüyor. Vatandaşın çoğu, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde ailesi için harcayacaklarını ve yeni işler kurmak istediklerini söyledi.

'TALİH KUŞU'NA YOĞUN İLGİ Geçimini Milli Piyango bileti satarak, sağlayan İsmail Yılmaz, satışlarını artırmak için ilgi çeken yola başvurdu. Şapkasına oyuncak 'talih kuşu' takan Yılmaz, yoğun ilgiyle karşılaştı. Satışların güzel gittiğini anlatan Yılmaz, "Şu anda satışlarımız iyi. Son 4-5 gündür satışlarımız yükselmeye başladı. Milli Piyango bu yıl ikramiye adeti fazlalaştı. İnşallah bu sene ikramiyeyi Ereğli'ye biz vermeyi düşünüyoruz" dedi.Seyyar bilet satıcılarından Ahmet Bayram ise "Bilet satışı şu anda iyi, satış iyi oluyor. Şu anda biletlerimiz nerdeyse bitmek üzere" diye konuştu.'SOKAK HAYVANLARINA BARINAK YAPACAĞIM'Yılbaşı biletini aldıktan sonra ikramiyenin kendisine çıkması durumunda parayı nasıl değerlendireceği sorulan Fatma Dilmen, "Bana çıkarsa ilk işim, sokak hayvanlarına barınak yapmak. Hayvan delisiyim çünkü çok seviyorum. O yüzden aldım bu biletleri. Yani başka bir hayalim yok. Gelecek çocuklarımın geleceği bir de o kadar. Hepsinin çıkmasına gerek yok az bir şey çıksa da yeter. Ama ben sokak hayvanları için çektim bu biletlerimi. Onlar için barınak yapacağım" dedi. 'EREĞLİ'DEN GİDECEĞİM'Bölge halkından en ilginç yanıt ise Sıtkı Ergün'den geldi. Ergün, ikramiyenin kendisine çıkması durumunda Ereğli'den gitmek istediğini anlatarak, "Ereğli'yi bırakacağım. Burada çok yaşadım. 66 sene burada yaşadım. Turistlik bölgelere gideceğim. Antalya, Bodrum, Kuşadası veya Kıbrıs da olabilir" diye konuştu.