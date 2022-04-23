Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüsün çekici aracılığıyla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu aracın götürüldüğü çekici, ekiplerce durduruldu.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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