Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

23.04.2022 17:32
Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüsün çekici aracılığıyla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu aracın götürüldüğü çekici, ekiplerce durduruldu.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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