Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü

19 dakika önce

Zonguldak'ta, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü, System.String[]
Zonguldak'ta, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde yolun karşısına geçen Gülser Güney'e (69), A.A'nın kullandığı 67 M 0231 plakalı yolcu minibüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalan Güney, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serena Williams servet kazandı
Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada (YENİDEN) Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 19:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]