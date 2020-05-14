Zonguldak'ta minikler parklara koştu - Son Dakika

İki aylık süreçte evden çıkamayan minikler sokakta koştu, oyun oynadı ve güvercinleri besledi. Çocuklarını sokağa çıkartan aileler uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Öte yandan uygulama öncesi parklar ekipler tarafından dezenfekte edildi.

11: 00 ila 15: 00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilen minikler adeta sokağa akın etti. Aileleri ile birlikte deniz kenarına gelen minikler özgürlüğün tadını çıkarttı.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 0-14 yaş arası çocuklar 11.00 itibariyle parklara akın etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı