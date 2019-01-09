Zonguldak'ta, Mithatpaşa Tünelleri'nin Yapımına Yeniden Başlandı

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması planlanan, 2013 yılında temeli atılan ve geçen yıl ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulan Mithatpaşa Tünelleri inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı.

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması planlanan, 2013 yılında temeli atılan ve geçen yıl ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulan Mithatpaşa Tünelleri inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı.



Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen 1860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, geçen Temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı.



İnşaat firması genel koordinatörü Mustafa Şahingöz, tünellerden birisinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün gayretleri ile 23 Aralık'ta inşaata tekrar başladıklarını ifade eden Şahingöz, "2019 yılının sonunda en azından bir tüpü, 2020'nin ilk aylarında da ikinci tüpü açarak bu yolu trafiğe verme hedeflenmiştir. Proje tamamlandığında Zonguldak trafiğinin tamamen rahatlatacak bir proje olacak. Diğer bir önemi ise bir bağlantı projesi olmasıdır. Amasra'dan devam eden bu sahil yolunun kilit noktasındadır. Bölgenin en önemli projesi olarak belirlenmesi olarak doğru bir tespit yapılmıştır" dedi.



'İNŞAATIN YÜZDE 15'İ TAMAMLANDI'



Mustafa Şahingöz, tünellerin 126 milyon liraya ihale edildiğini söyledi. Yaklaşık 250 işçiyle inşaatı tamamlamak için çalışacaklarını belirten Mustafa Şahingöz, şöyle konuştu:



"Bunların içerisinde 15- 20 adet teknik personelimiz alacak. Müşavirleri ve karayolları personellerini de sayarsanız bu sayı 300'ü bulur. Tünelde gaz var ama gaza tedbirler alındı. Tüneldeki gaz öyle bir maden boyutunda ki; gaz değil. Tüneldeki gaz, mücadele edilebilir bir gaz. Engel değil. Yavaşlatmaması için gerekli tedbirler alındı. Gaz ölçüm cihazları ile donatılıyor tünel. Ona göre sondajlar açılacak. Emniyetli şekilde çalışılacak. Tünelin kendi yapısından dolayı yer altında kömür var. Bunlar da çalışmaları zorlaştırdı. Ancak herkes artık nasıl çalışacağını biliyor. Bunun önlemleri alındı. Şu ana kadar inşaatın yüzde 15'i tamamlandı."



- Zonguldak

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