Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Odabaş'ın (25) kullandığı 67 AAT 991 plakalı motosiklet, Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler Kavşağı'nda devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Süleyman Aydın yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Odabaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika