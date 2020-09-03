Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: İnce'nin başlattığı hareket CHP'de bölünmelere neden olmaz

Son Dakika: Dolar 7,43 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu

Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı: Bana kahvaltı hazırlamadı

Kılıçdaroğlu'ndan "İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayınız olur mu?" sorusuna kaçamak cevap: Kişisel bazda tartışma doğru değil