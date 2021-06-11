Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Geriş Köyü kavşağında, Görkem G'nin kullandığı 67 ABK 833 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki İlker Ç. yaralandı.
Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan motosiklet sürücüsü, Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta motosiklet kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika