Zonguldak'ta motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp refüje sonra da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki sürücü ile arkadaşı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli Göktepe kavşağında meydana geldi. Alaplı ilçesi yönüne giden Samet Kılıçaslan idaresindeki 26 BZ 567 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Yere savrulan Samet Kılıçarslan ile arkadaşı Berkan K. yaralandı. İkili çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.