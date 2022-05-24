Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

24.05.2022 21:16
Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde müzikholde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde silahlı kavgaya ilişkin aranan ve jandarmaya teslim olan L.A'nın yanı sıra gözaltına alınan A.K. ve Z.Ş. ile birlikte gözaltı sayısı 5'e ulaştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.B, Z.B, L.A, A.K. ve Z.Ş. sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden M.B, Z.B. L.A. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'deki müzikholde dün işletme sahibi T.K. ve çalışanı O.P. ile anlaşmazlık yaşadıkları L.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateş eden L.A'nın silahı tutukluk yapınca yanındaki M.B, tüfekle T.K. ve O.P'yi vurmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek ve Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan T.K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

T.K'yi tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen M.B. ile olayla bağlantısı olduğu öğrenilen babası Z.B. dün jandarmaya teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta müzikholdeki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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