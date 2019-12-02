Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta "nadir görülen bakteri" nedeniyle zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'nadir görülen bakteri' nedeniyle zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta "nadir görülen bakteri" nedeniyle zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Zonguldak'ta

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Kayıkçılar köyünde oturan Ramazan (54) ve eşi Zuhriye Yıldız'ın (53), 25 Kasım'da basınç ve sıcağa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlenmesi sonucu kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavileri sürüyor.

Merkezin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin iki hastayı da iyileştirmek için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar ve bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Yakın takip ve tedavileri devam ediyor. Tedavileri uzun bir süre de devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Olay

Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), 22 Kasım'da rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

Ramazan Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız da rahatsızlanması üzerine Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmış, burada yapılan testlerde kadının, yediği gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edilmişti.

Sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri öğrenilen Yıldız çifti, bu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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