Zonguldak'ta narkotik uygulamasında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan, ticaretini ve sevkini yapan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli miktarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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