ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

31.05.2022 10:56

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Zonguldak ve İstanbul'da birlikte hareket eden, uyuşturucu madde ticareti yapan ve takma isimler kullandığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, İstanbul'da faaliyet yürüten, Zonguldak'a uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 4 şüpheli ile yine bu zanlılardan temin ettikleri uyuşturucuyu kentte satmaya çalıştıkları iddia edilen 11 zanlı yakalandı.

Operasyonda 1 kilo 750 gram uyuşturucu madde, 198 kenevir bitkisi, 145 mermi, 63 uyuşturucu kullanma aparatı, 14 uyarıcı hap, 7 bıçak, 2 tabanca, 2 hassas terazi, muşta, biber gazı ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOAH hastası olan bir zanlıya ise ev hapsi kararı verildi.

ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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