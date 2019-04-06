Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

Zonguldak'ta Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

51 dakika önce

Zonguldak'ta nöbetçi noter uygulaması başladıADALET Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Zonguldak'ta başladı.

Zonguldak'ta nöbetçi noter uygulaması başladı

ADALET Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Zonguldak'ta başladı. İlk günde noterlerde yoğunluk yaşanmazken uygulamanın başladığından emin olamayanlar telefon ederek noterin açık olup olmadığını sordu.

Uygulamanın başlamasıyla ilk nöbetçi noter olan Zonguldak 2. Noterliği sabah 09.00'dan itibaren hizmet vermeye başladı. Uygulamanın ilk gününde noterde yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda araç alım satım işlemi yapılırken bazı vatandaşlar noterin açık olup olmadığını öğrenmek için telefon etti. Zonguldak 2. Noter Katibi Fatma Kaner, özellikle cuma günü işlemlerin yetişmesi için yoğunluğun olduğunu ancak bu uygulama ile yoğunluğun azalacağını azalacağını düşündüğünü söyledi. Artık hafta sonları saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında nöbetçi noterin açık olacağını ifade eden Kaner, Özellikle hafta sonları şehir dışından gelen ve işi olan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Genellikle araç satış işlemleri nedeniyle Türkiye'de noterlerde yaşanan bir yoğunluk var ve bu yoğunluğu azaltmak, bir rahatlama sağlamak hedefiyle bu uygulamaya geçildi. Şu anda noter olarak bizler açığız ama sigorta şirketleri, şoförler odası ve vergi daireleri de bu işlemler esnasında açık olmalı. Bu da tabi birkaç hafta içerisinde sisteme oturacak. Buna bağlı olarak kurumları da yönlendirecekler. dedi.

Noterde işlemlerini yapan vatandaşlar ise, Uygulama güzel oldu. Biz başka şehirden araç alımı için geldik ve işlemlerimizi hafta sonu olmasına rağmen hallettik. Yoksa burada 2 gün beklemek zorunda kalacaktık. Vatandaşın işi daha da kolaylaştı. diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:39 Kaynak: DHA

Türkiye, Zonguldak, Güncel
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